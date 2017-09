Do 17. ure sedem prijav in štiri domnevne kršitve volilnega molka

Ljubljana, 23. septembra - Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od začetka volilnega molka do 17. ure prejela sedem obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Za eno obvestilo je bilo že ugotovljeno, da ne gre za kršitev, za eno pa so bile podane tri prijave, tako da inšpektorat za notranje zadeve obravnava in zbira obvestila za štiri zadeve.