Na festivalu Rešimo Muro! pozivi proti postavitvi hidroelektrarn

Beltinci, 23. septembra - Koalicija civilnih iniciativ in nevladnih organizacij, združenih v kampanji Rešimo Muro!, je danes na Otoku ljubezni na Muri organizirala festival, katerega namen je sporočiti centrom odločanja v Ljubljani in Mariboru, da civilna družba in lokalni prebivalci ne želijo jezov na reki Muri. Na prireditvi so našteli skoraj tisoč obiskovalcev.