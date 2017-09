Pogrešajo 63-letnega Jožeta Kocjana iz Novega mesta

Novo mesto, 23. septembra - Svojci od četrtka popoldan pogrešajo 63-letnega Jožeta Kocjana s Šegove ulice 6 v Novem mestu. Pogrešani je od doma odšel peš, oblečen pa je bil v hlače in brezrokavnik zelene barve ter sivo majico, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Policisti so takoj pričeli z aktivnostmi za izsleditev pogrešane osebe, pri iskanju pa so sodelovali tudi gasilci in enote reševalnih psov, so še pojasnili na novomeški policijski upravi.

Vse, ki bi pogrešanega opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, prosijo, da to sporočijo na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.