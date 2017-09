Moški umrl po skoku iz hotela

Ljubljana, 23. septembra - Ljubljanski policisti so bili danes zjutraj obveščeni o smrti moškega. Po zbiranju obvestil in ogledu kraja nesreče so ugotovili, da je francoski državljan skočil iz osmega nadstropja apartmaja hotela. Zaradi hudih poškodb pri padcu je umrl na kraju dogodka, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.