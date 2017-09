Caroline Wozniacki in Pavljučenkova v finalu v Tokiu

Tokio, 23. septembra - Danka Caroline Wozniacki in Rusinja Anastasja Pavljučenkova bosta igrali v finalu teniškega turnirja v Tokiu. Wozniackijeva, šesta igralka sveta, je v drugem polfinalu s 6:2 in 6:0 po uri igre prepričljivo nadigrala prvo s svetovne lestvice Španko Garbine Muguruzo, Pavljučenkova pa je izločila Nemko Angelique Kerber s 6:0, 6:7 (4) in 6:4.