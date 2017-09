Tokio, 23. septembra - Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je skupaj s Španko Mario Jose Martinez-Sanchez zmagala v finalu dvojic turnirja WTA v Tokiu. Igralki sta po uri in osmih minutah premagali Darjo Gavrilovo iz Avstralije in Rusinjo Darjo Kasatkino s 6:3 in 6:2.