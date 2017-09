Evropa vodi v novoustanovljenem Laverjevem teniškem pokalu v Pragi

Praga, 23. septembra - Evropa vodi s 3:1 po prvem dnevu novoustanovljenega Laverjevega teniškega pokala v Pragi, na katerem se evropski igralci merijo z ekipo preostalega sveta. Zmage so dosegli Hrvat Marin Čilić, Avstrijec Dominic Thiem in Alexander Zverev iz Nemčije, edino točko za goste pa sta osvojila Avstralec Nick Kyrgios in Jack Sock iz ZDA med pari.