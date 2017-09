Slovenija za ohranitev iranskega jedrskega sporazuma

New York, 23. septembra - Zunanji minister Karl Erjavec je dejal, da je zelo pomembno, da se jedrski sporazum med Iranom in svetovnimi silami ohrani. Ob koncu obiska v New Yorku je slovenskim novinarjem tudi pojasnil, da Slovenija ni podpisala pogodbe o prepovedi jedrskega orožja, ker meni, da ni popolna in je v nasprotju s Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja (NPT).