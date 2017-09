Prva zmaga Mariborčanov, Litijani ostajajo na vrhu

Ljubljana, 22. septembra - Nogometaši so odigrali tretji krog 1. SFL. Do prve zmage so prišli aktualni državni prvaki FutureNet Maribor, ki so doma s 4:3 ugnali Oplast Kobarid, ki je izgubil sploh prvo tekmo v tej sezoni. Na vrhu je ostala Litija, ki je dosegla visoko zmago v Ivančni Gorici (7:0).