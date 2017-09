V brodolomu ladje z migranti v Črnem morju 21 mrtvih

Istanbul, 22. septembra - Po brodolomu ribiške ladje z migranti pred obalo Turčije v Črnem morju so danes našli 21 trupel, do devet ljudi pa še pogrešajo, je sporočila obalna straža. V reševalni akciji so rešili 40 migrantov, med njimi nosečnico, ki pa je kasneje v bolnišnici izgubila otroka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.