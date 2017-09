Kamniška odbojka praznuje 70 let

Kamnik, 23. septembra - Čeprav je do začetka odbojkarskega DP še 14 dni, bo v soboto in nedeljo v Kamniku že vse v znamenju odbojke, saj bo Calcit Volley praznoval 70. obletnico. Na mednarodnih turnirjih bodo Kamničanke v Stranjah gostile zagrebško Mladost in italijanski Trentino Rosa, v ŠD Kamnik se bodo gostitelji merili z ACH Volleyjem, Hypo Tirolom in Posojilnico Dob.