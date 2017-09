V Radljah ob Dravi bodo zgradili regijski gasilski poligon

Radlje ob Dravi, 22. septembra - Tik ob obvoznici in ob novem gasilskem domu so popoldne v Radljah ob Dravi položili temeljni kamen za izgradnjo regijskega poligona za usposabljanje gasilcev. Ob tem je ministrica za obrambo Andreja Katič poudarila pomen stalnih usposabljanj za gasilce, saj morajo ti posredovati v zelo različnih in vse bolj zahtevnih nesrečah.