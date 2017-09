Mayeva za prehodno obdobje v odnosih z EU po brexitu

Firence, 22. septembra - Britanska premierka Theresa May je danes v Firencah predlagala prehodno obdobje v odnosih z EU po brexitu, ki bi trajalo okoli dve leti. V svojem težko pričakovanem govoru o brexitu je zagotovila, da bo Velika Britanija spoštovala svoje obveznosti do EU in pokrila "pravičen del stroškov", povezanih z izstopom iz povezave.