Slovenska manjšina v Italiji zaradi novega italijanskega volilnega zakona pisala Pahorju in Cerarju

Trst, 22. septembra - Predsednika Sveta slovenskih organizacij in Slovensko kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Walter Bandelj in Rudi Pavšič sta v pismu predsedniku republike Borutu Pahorju in premierju Miru Cerarju izrazila zaskrbljenost glede novega italijanskega volilnega zakona in zastopanosti slovenske manjšine v italijanskem parlamentu.