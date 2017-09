Vlada želi z zakonskimi spremembami izboljšati odziv na krizne situacije

Ljubljana, 26. septembra - DZ je z 52 glasovi za in 16 glasovi proti sprejel spremembo zakona o vladi, ki naj bi izboljšala odziv v primeru naravnih in drugih nesreč ter kriz. V vladi ocenjujejo, da je sprememba nujna za bolj koordiniran in učinkovit odziv na krizne situacije ter s tem zmanjšanje škode, medtem ko so v opoziciji prepričani, da takšna materija ne sodi v zakon.