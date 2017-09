Makovec Brenčičeva v predsedniško tekmo tudi s svojo volilno pisarno

Ljubljana, 22. septembra - Predsedniška kandidatka SMC Maja Makovec Brenčič je na Kongresnem trgu v Ljubljani odprla volilno pisarno. Ob tem je dejala, da si želi v predvolilni kampanji predvsem "predstaviti to, kar Slovenija že je in v kar moramo verjeti". Prisega na znanje, inovativnost, rast in ekonomsko stabilnost ter državo, ki verjame v vse svoje potenciale.