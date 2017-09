V Brežicah nov odsek kolesarske steze in pločnika ob Dobovski cesti

Brežice, 23. septembra - V Brežicah so pred nekaj dnevi uradno odprli nov odsek dvosmerne kolesarske steze in pločnika ob Dobovski cesti. Naložba je bila vredna nekaj manj kot 390.000 evrov, ob gradnji so uredili tudi javno razsvetljavo in odvodnjavanje. Omenjena dela so potekala hkrati s sanacijo cestišča po gradnji hidroelektrarne (HE) Brežice.