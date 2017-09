Celjska občina obnovila pet športnih igrišč

Celje, 24. septembra - Celjska občina letos izvedla obnovitvena dela na petih športnih igriščih, ki se nahajajo znotraj stanovanjskih naselij, da bi tako otroci, mladostniki in ostali občani imeli varne in kakovostne pogoje za športne dejavnosti. Naložba je bila vredna 25.300 evrov, občina pa je denar zagotovila iz občinskega proračuna, so sporočili s celjske občine.