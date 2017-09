Z Resininimi glasbenimi impresijami narave začetek 9. Sonice

Ljubljana, 25. septembra - S koncertom poljske violončelistke in skladateljice Resine v Cankarjevem domu se začenja 9. festival tranzitornih umetnosti Sonica. Tema festivala Scapes/Kraji-ne je besedna igra iz besed spaces-landscapes-escape, ki namiguje na krajine pobega oziroma krajine, ki to niso, temo ki jo bodo do sobote na Sonici razvijali skozi različne formate.