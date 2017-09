Iraške sile uspešno začele novo ofenzivo v boju proti IS

Mosul, 22. septembra - Iraške sile so že drugi dan nove ofenzive dosegle prvi cilj v boju proti skrajni skupini Islamska država (IS), ko so osvobodile severno iraško mesto Šarkat. Na ulicah mesta, ki je bil v rokah IS več kot tri leta, se je zbralo več domačinov, ki so praznovali vstop iraške vojske in paravojaških skupin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.