Švicarji v nedeljo na referendumu o pokojninski reformi

Bern, 23. septembra - Švicarji bodo v nedeljo na referendumu odločali o pokojninski reformi, ki med drugim dviguje starostno upokojitev za ženske in posega v izplačila iz sredstev, zbranih v okviru drugega pokojninskega stebra. Po poročanju švicarskih medijev javnomnenjske raziskave kažejo, da so volivci precej razdeljeni in je izid še odprt.