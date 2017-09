V SMG koncertna uprizoritev Pasja procesija po pesmih Svetlane Makarovič

Ljubljana, 24. septembra - V Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) bo ob 17. uri premiera koncertne uprizoritve izbora pesmi za otroke Svetlane Makarovič, naslovljene Pasja procesija. Pesmi v uprizoritvi v režiji Jureta Novaka so povezane v pripoved, ki "otrokom približa tudi neprijetne plati sveta okoli nas in spodbuja premislek o povezovanju in sprejemanju drugačnosti".