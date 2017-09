Predzadnji dan SP v Bergnu rezerviran za mladince in članice

Bergen, 23. septembra - Predzadnji dan kolesarskega svetovnega prvenstva v norveškem Bergnu se bodo v svoje boje podali mladinci ter članice. Mladinci stavijo na Nika Čemažarja, članice Polona Batagelj, Urša Pintar in Špela Kern pa obljubljajo boj do zadnjega metra, čeprav je proga za kolesarke težka in dolga.