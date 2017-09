Ljubljana, 22. septembra - Začetek postopka ministrstva za finance, Fursa in ljubljanskega finančnega urada proti nekdanjemu predsedniku uprave Istrabenza Igorju Bavčarju in njegovi soprogi za ugotovitev skupnega premoženja in določitev deležev na skupnem premoženju, ki je bil napovedan za danes ob 13.30 na Okrožnem sodišču v Ljubljani na Tavčarjevi 9, je odpovedan.