Protesti za referendum o neodvisnosti Katalonije se nadaljujejo

Barcelona, 22. septembra - V Barceloni so se minulo noč nadaljevali protesti, na katerih je več sto ljudi zahtevalo pravico do referenduma o neodvisnosti Katalonije, predvidenega za 1. oktober. Protestniki so pred sodno palačo v katalonski prestolnici zahtevali izpustitev 14 predstavnikov regionalnih oblasti, ki jih je španska policija aretirala v sredinih racijah.