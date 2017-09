Slovenke pred cestno dirko v Bergnu obljubljajo boj do zadnjega metra

Bergen, 22. septembra - Vrhunec predzadnjega dne svetovnega kolesarskega prvenstva v Bergnu na Norveškem bo ženska cestna dirka, kjer bodo na startu tri Slovenke. Polona Batagelj, Urša Pintar in Špela Kern na za kolesarke dolgi in težki progi obljubljajo boj do zadnjega atoma moči.