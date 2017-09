Predsednik KZS upa, da bodo Rogličev uspeh prepoznali tudi drugi

Bergen, 22. septembra - Tomaž Grm je predsednik Kolesarske zveze Slovenije od decembra 2012 in ena od njegovih velik želja je bila medalja na največjem tekmovanju v članski konkurenci. To se mu je uresničilo s srebrom Primoža Rogliča na svetovnem prvenstvu na Norveškem. Grm je bil nad dosežkom več kot navdušen, upa in želi pa si, da uspeh prepoznajo tudi drugi.