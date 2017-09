V Zgornjem Podravju načrtovana pomembna vlaganja v državne ceste

Maribor, 23. septembra - Maribor in okoliške občine v Zgornjem Podravju bodo v naslednjih dveh letih deležne kar nekaj gradenj in popravil državnega cestnega omrežja. Letošnja ureditev dvopasovnega krožišča pri Qlandiji je le uvod v precej večji projekt novogradnje podaljška ceste Proletarskih brigad do Limbuške ceste, ki naj bi jo izvedli predvidoma v letih 2018 in 2019.