Tedenski pregled - svet od 22. do 28. 9.

pripravila Maja Cerkovnik

Ljubljana, 29. septembra - Minuli teden se je še zaostrila besedna vojna med Severno Korejo in ZDA. Na nemških parlamentarnih volitvah so zmagali krščanski demokrati, v parlament pa je prvič po drugi svetovni vojni prišla skrajno desna stranka. Iraški Kurdi so na nepriznanem referendumu glasovali za neodvisnost, Madrid pa se je trudil preprečiti referendum v Kataloniji.