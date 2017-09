Portoroška promenada do nedelje v znamenju umetnosti

Portorož, 22. septembra - Združenje obalnih kreativcev od danes do nedelje na obmorski promenadi in skladišču Monfort v Portorožu pripravlja tretjo razstavo 3S Art plakatov, skulptur, slik in likovnih instalacij. Skupna nota razstavljenih del so Pozitivne sile, s čimer želijo opozoriti na tovrstne sile, ki se nahajajo v posamezniku in v družbi, jih podpreti ter spodbuditi.