Bangladeš za varno vrnitev pripadnikov muslimanske manjšine Rohingya v Mjanmar

New York, 22. septembra - Bangladeška premierka Šejka Hasina se je v četrtek v govoru pred Generalno skupščino Združenih narodov zavzela za dostojno vrnitev beguncev iz Mjanmara, pripadnikov muslimanske manjšine Rohigya, v domovino. Dejala je, da so begunci "lačni, obupani in brez upanja", ter da Mjanmar vzdolž meje postavlja mine, da bi begunce odvrnil pred vrnitvijo.