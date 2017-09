Druga balinarska kolajna za Slovenijo na SP v Maroku

Casablanca, 22. septembra - Balinarja Anže Petrič in Valter Gregor Oprešnik sta na svetovnem prvenstvu v Casablanci Sloveniji zagotovila drugo, najmanj bronasto odličje. V četrtfinalu štafetnega zbijanja sta dosegla četrti rezultat (51/57). Boljše so bile italijanska, francoska in hrvaška štafeta.