Tokratno soočenje organizatorjev referendumske kampanje zaznamovale ostre besede

Ljubljana, 21. septembra - Zadnje soočenje organizatorjev referendumske kampanje na TV Slovenija je zaznamovalo več izmenjav ostrih besed med nasprotniki in podporniki zakona o drugem tiru, katerega usodo bodo v nedeljo zapečatili volivci. Nasprotniki zakona so vladi očitali, da laže in krade, vodja projekta Jure Leben je zahteval, da očitke podkrepijo z dokazi.