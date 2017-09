Pahor diamantnim maturantom zaželel uresničitev njihovih sanj

Brdo pri Kranju, 21. septembra - Na sprejemu za diamantne maturante, ki so na splošni ali poklicni maturi dosegli vse možne točke, je predsednik republike Borut Pahor na nocojšnjem sprejemu mladim zaželel, da dosežejo svoje sanje na izbranih področjih ustvarjanja in delovanja, kjer bodo s pogumom in vztrajnostjo dosegli največ, kar lahko, so sporočili z urada predsednika.