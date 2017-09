V Pompejih razstava zakladov iz Hiše zlate zapestnice

Neapelj, 24. septembra - V sklopu arheološkega ajdišča Pompeji na jugu Italije so na ogled postavili razstavo dragocenih najdb iz Hiše zlate zapestnice, ene najbolj znanih hiš v sklopu t.i insule occidentalis v Pompejih. Zlata zapestnica, ki je hiši dala ime, velja za eno najlepših in najdragocenejših umetnin, kar so jih našli v Pompejih.