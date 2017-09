Poslanci v pravni red vnesli možnost kolektivnih tožb

Ljubljana, 26. septembra - Poslanci so z 71 glasovi za in nobenim proti sprejeli zakon o kolektivnih tožbah, ki bo omogočil lažje uresničevanje pravic v primerih množičnih oškodovanj. S tem bo v slovenski pravni red prvič vnešeno kolektivno upravljanje dajatvenih zahtevkov, kar bo po mnenju vlade okrepilo varstvo potrošnikov in odvračalo potencialne kršitelje.