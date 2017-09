Brglez z italijanskim gostom o prihodnosti EU

Ljubljana, 21. septembra - Predsednik državnega zbora je danes v Ljubljani sprejel državnega podsekretarja za zadeve Evropske unije v italijanski vladi in poslanca Sandra Gozija. Govorila sta o prihodnosti EU po brexitu, spoštovanju vladavine prava, socialni dimenziji EU in drugih aktualnih zadevah, so danes sporočili iz DZ.