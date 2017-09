Prvi jesenski dan bo v znamenju sončnega vremena

Ljubljana, 22. septembra - Z jesenskim enakonočjem se bo danes ob 20.02 začela koledarska jesen, ki bo že prvi dan postregla s povečini sončnim vremenom. To nas bo po napovedih Agencije RS za okolje z jutranjimi temperaturami do osem stopinj Celzija in dnevnimi do okoli 20 stopinj spremljalo do sobote, medtem ko bo poslabšanje nastopilo v nedeljo.