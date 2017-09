Sirski uporniki že "čistijo" Rako

Damask, 21. septembra - Sile sirskih upornikov, ki jih podpirajo ZDA, so že začele "čistiti" ostanke džihadistov skupine Islamska država (IS) v Raki, njihovi de facto prestolnici v Siriji, je sporočil dobro obveščeni Sirski observatorij za človekove pravice. Nekaj borcev IS je sicer še v samem središču mesta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.