Zlata priznanja letos 12 inovacijam

Brdo pri Kranju, 27. septembra - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je danes v okviru Dneva inovativnosti na Brdu pri Kranju 15. podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem. Podelili so 14 zlatih in 25 srebrnih priznanj ter posebno priznanje za mlado podjetje.