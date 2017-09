Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 23. septembra - Pri Beletrini je izšla Antična miturgija Svetlane Slapšak, pri Studia Humanitatis pa ob 100-letnici oktobrske revolucije Leninovo delo Država in revolucija in drugi spisi iz leta 1917. Pri LUD Šerpa so v knjigi Najboljša leta naših življenj izdali izbrane pesmi Zvonka Karanovića, novost Mladinske knjige pa je slikanica Zelena pošast Mihe Mazzinija.