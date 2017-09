V Nemčiji pred volitvami strah pred ruskim vmešavanjem

Berlin, 21. septembra - Volitve nemškega bundestaga so pred vrati, kakšnega hujšega vpletanja Rusije vanje pa po doslej znanih informacijah ni bilo. Kibernetski napadi, odmevna razkritja ali plasiranje lažnih novic v zadnjem trenutku so sicer še mogoči, a kaže, da se bo Nemčija uspela izogniti dogajanju, kakršno je spremljalo volitve v ZDA in Franciji.