Poslanci sprejeli novelo zakona o inšpekciji dela

Ljubljana, 26. septembra - Poslanci so soglasno s 60 glasovi potrdili novelo zakona o inšpekciji dela, ki je del mini reforme trga dela. V razpravi so sicer opozorili, da nekatera vprašanja ostajajo odprta, med njimi problematika kadrovske podhranjenosti in omejenih pristojnosti inšpekcijskih služb.