Razstava o Almi M. Karlin v CD: Intelektualno, duhovno, čustveno in estetsko doživetje

Ljubljana, 21. septembra - V Galeriji Cankarjevega doma (CD) bodo drevi odprli kulturnozgodovinsko in antropološko razstavo Kolumbova hči Alma M. Karlin. Avtorica razstave in postavitve Barbara Trnovec je v središče postavila svetovno popotovanje Alme M. Karlin, obenem pa predstavila njeno izjemno in dragoceno življenjsko zgodbo in delo. Na ogled bo do 12. januarja.