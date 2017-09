Iraške sile tudi v osvobajanje trdnjave IS v Haviji

Bagdad, 21. septembra - Iraške sile so danes začele ofenzivo za ponovno zavzetje mesta Havija, enega od še dveh utrdb džihadistične skupine Islamska država (IS) v Iraku. "Ob zori smo začeli prvo fazo osvobajanja Havije, da osvobodimo iraško ozemlje in izkoreninimo teroristično skupino IS," je sporočil iraški premier Haider al Abadi.