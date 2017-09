V Brežicah 12 novih oskrbovanih stanovanj nepremičninskega sklada

Brežice, 23. septembra - Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki ima v 16 krajih po državi v lasti skupaj nekaj več kot 400 oskrbovanih najemnih stanovanj, je v novozgrajeni stavbi v Brežicah pred nekaj dnevi odprl 12 tovrstnih stanovanj. Ta so namenjena stanovalcem, starejšim od 65 let, ki jim zdravstveno stanje omogoča samostojno bivanje.