V Narodni galeriji portretov razstava o Jacksonovem vplivu na umetnost

London, 23. septembra - V londonski Narodni galeriji portretov za prihodnje leto pripravljajo razstavo Michael Jackson: On the Wall, na kateri bodo predstavili, kakšen vpliv je imel pokojni kralj popa na umetnost. Razstavo, ki bo vključevala sposojena dela z vsega sveta, pripravljajo v letu, ko bi Jackson praznoval 60 let, in leto pred deseto obletnico njegove smrti.