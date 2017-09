Slovenija po podatkih Unicefa pri skrbi za otroke v zgodnjem otroštvu le korak do vrha lestvice

New York/Ljubljana, 21. septembra - Po izsledkih poročila Unicefa z naslovom Prva leta življenja so odločilna za vsakega otroka Slovenijo od najvišjega mesta na lestvici pri skrbi za otroke v zgodnjem otroštvu ločita le dve leti brezplačne predšolske vzgoje. Avtorji poročila so v 193 državah primerjali prisotnost treh ukrepov za razvoj najmlajših, so sporočili iz Unicefa Slovenija.