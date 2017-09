Začenjajo se 14. evropske noči metuljev

Ljubljana/Maribor, 21. septembra - V Evropi danes obeležujemo začetek 14. evropskih noči metuljev, ki jih v Sloveniji prirejata Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije in Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija. To je prireditev, v sklopu katere potekajo opazovanja nočnih metuljev na številnih lokacijah po Evropi v istem tednu.