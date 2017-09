Na Evropski jazz konferenci v Ljubljani o novih glasbenih vizijah

Ljubljana, 21. septembra - V Ljubljani se začenja Evropska jazz konferenca 2017 na temo Kaj če... Sodelujoči bodo odkrivali, kako se lahko glasbeniki podajo naproti novi viziji sveta in iščejo nove ideje ter kako sta lahko glasba in ustvarjalnost sredstvi za poglabljanje v neznano. Za glasbeni uvod bodo poskrbeli Bojan Z & Goran Bojčevski Project in Rabih Abou-Khalil Trio.